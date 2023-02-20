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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 7:59

Жительницу Самарской области осудили на три года за нанесение ударов полицейским

Два раза женщина не сдержалась и подняла руку на сотрудников
Ирина СИНЕГУБОВА
Она причинила сотруднику легкий вред здоровью.

Она причинила сотруднику легкий вред здоровью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистнево Самарской области вынесли приговор 40-летней местной жительнице, которая ударила полицейских. Ей назначили лишение свободы на три года, с испытательным сроком на два года.

— Один из случаев произошел в 2019 году. Женщина на проезжей части дороги по улице Самарской в Ленинском районе несколько раз ударила сотрудника органов внутренних дел, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Другой инцидент зафиксирован 22 марта 2022 года. Тогда женщина в квартире дома на улице Самарской угрожала жизни и здоровью жильцам. На место происшествия прибыли полицейские и сопроводили ее в служебный автомобиль, где она и причинила сотруднику легкий вред здоровью.

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