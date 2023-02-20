Солнце может вызвать помехи на ТВ в Самарской области в феврале-марте 2023 года

Солнечная интерференция началась в небе над Самарской областью Фото: Екатерина РОМАНОВА

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, в небе над Самарской областью началась солнечная интерференция. Это сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению ТВ-сигнала. Об этом сообщает региональный департамент информационных технологий и связи.

- Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 19 февраля до 16 марта 2023 года с 12:23 до 14:06 по местному времени. Продолжительность помех составит от 5 до 26 минут в сутки, - отметили в ведомстве.

Эфирное радиовещание будет прерываться с 19 февраля по 13 марта 2023 года. Сбои возможны в период с 9:37 до 10:45. С графиком возможных помех трансляции ТВ и радиопрограмм в Самарской области можно ознакомиться здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.