Памятники журналистам и строителям предложили установить в Самаре

Стелу журналистам хотят установить в Струковском саду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили установить два новых памятника. Один планируется посвятить строителям, а другой – журналистам. Инициатором выступил заслуженный строитель РФ Вазых Мухаметшин при поддержке областного отделения Союза журналистов.

Так, в честь журналистов хотят сделать стелу. В качестве места установки рассматривается Струковский сад. Причины две: во-первых, там заложен камень с капсулой времени Союза журналистов, а во-вторых, в парке уже более 20 лет проводят фестиваль прессы. Что касается памятника строителям, то его предлагается разместить на площадке между Дворцом спорта имени Владимира Высоцкого и цирком имени Олега Попова (ул. Молодогвардейская).

Для реализации проекта будет создан оргкомитет. В него предложили включить главу управления главного архитектора администрации Самары Игоря Галахова и представителей департамента культуры и молодежной политики, пишет OBOZ.INFO. После того как определят состав оргкомитета, будет создан фонд для финансирования памятников. Проект представят главе города Елене Лапушкиной. Его обсуждение должно состояться в ближайшее время.

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