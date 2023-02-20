В Самарской области в ходе рейдов 203 водителя привлекли к ответственности за тонировку

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 36 автомобилистов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 18 по 19 февраля 2023 года прошли масштабные рейды ГИБДД. В ходе них полицейские выявили более 1500 различных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 36 автомобилистов, а без водительских удостоверений – 6 жителей региона. Также водители 29 раз нарушили правила перевозки детей.

Также зафиксировано 29 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 69 раз. За тонировку к ответственности привлекли 203 водителя.

В отношении шести человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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