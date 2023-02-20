Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 8:33

В Самарской области в ходе рейдов 203 водителя привлекли к ответственности за тонировку

Шесть человек так и не привели свое авто в надлежащий вид
Ирина СИНЕГУБОВА
В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 36 автомобилистов.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 36 автомобилистов.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 18 по 19 февраля 2023 года прошли масштабные рейды ГИБДД. В ходе них полицейские выявили более 1500 различных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 36 автомобилистов, а без водительских удостоверений – 6 жителей региона. Также водители 29 раз нарушили правила перевозки детей.

Также зафиксировано 29 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 69 раз. За тонировку к ответственности привлекли 203 водителя.

В отношении шести человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.