В Самаре стартовали обсуждения дизайн-проектов территорий, которые планируется обновить в 2024 году

Жителям предстоит выбрать одно из 20 пространств Фото: администрация Самары

В понедельник, 20 февраля 2023 года, в Самаре стартовали обсуждения дизайн-проектов территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году. Участие в них примут жители всех районов города. Об этом сообщили в мэрии.

– Каждый житель сможет ознакомиться с проектами, высказать свое мнение по дальнейшему развитию общественных пространств, их наполнению и содержанию. После этого специалисты доработают проекты, – отмечают в городской администрации.

Заключительным этапом станет рейтинговое голосование. О нем сообщат дополнительно.

Напомним, на первом этапе отбора самарцы определили список из 20 территорий. В него вошел парк «Воронежские озера», парк Молодежный, Ерик Парк, сквер Гагарина и ряд других пространств. Ознакомиться с полным перечнем можно по ссылке.

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