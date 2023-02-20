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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:54

Работающие студенты педвузов смогут получить по пять тысяч рублей в Самаре

Условиями являются окончание трех курсов и сдача всех зачетов и экзаменов
Ирина СИНЕГУБОВА
Студенты-педагоги могут также получать зарплату при прохождении практики в регионе.

Студенты-педагоги могут также получать зарплату при прохождении практики в регионе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студентам, которые учатся в педагогических вузах и параллельно работают в государственных школах, хотят предусмотреть выплату. Она составит пять тысяч рублей.

Соответствующая информация прозвучала на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму самарской губдумы. Предполагается, что на ежемесячную выплату будут претендовать более 2700 студентов, преподающих в школах.

На новую меру поддержки смогут рассчитывать только те студенты, которые окончили три курса педагогического вуза и сдали все зачеты и экзамены. Ранее сообщалось об еще одной мере поддержки данной категории обучающихся. Так, в Самарской области студенты-педагоги могут получать зарплату при прохождении практики.

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