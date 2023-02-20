Высокого голубоглазого подростка ищут в Самарской области с 1 февраля 2023 года

Молодой человек может находиться в любом районе или городе / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области ищут 16-летнего Кирилла К. Молодой человек пропал в Тольятти. Он не выходит на связь с близкими больше двух недель – с 1 февраля 2023 года. Информация об этом появилась в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы парня: рост 180 см, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка с капюшоном, черные спортивные штаны с надписью салатового цвета, черные кожаные ботинки и серая шапка. Куда мог направиться молодой человек, пока неизвестно. Волонтеры сообщают, что он может находится в любом районе или городе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Кирилла, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорги поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» – Лилия (+7-917-112-83-38) и Татьяна (+7-937-073-41-89).

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