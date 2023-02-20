Прямые рейсы между Самарой и Челябинском открыли в феврале 2023 года

Самарцы смогут слетать в Челябинск по сниженным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч появился новый рейс. С февраля 2023 года авиакомпания Utair начала выполнять полеты между Самарой и Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Отправление из Челябинска намечено на 14:00, из Самары – на 16:25. Время в пути составляет 2 часа. Стоимость билетов – от 1 641 рубля.

Отметим, что рейс из Челябинска в Самару включен в программу государственного субсидирования региональных перевозок. Благодаря этому стоимость билетов на самолет по этому направлению снижена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.