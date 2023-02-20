Житель Самарской области незаконно поставил на миграционный учет 24 иностранцев

По данным полицейских, тольяттинец официально нигде не трудоустроен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 47-летний местный житель незаконно поставил на миграционный учет 24 иностранцев в своей квартире многоэтажного дома.

— Мужчина вел свою «деятельность» с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Он в дальнейшем не собирался предоставлять им помещение для проживания, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, тольяттинец официально нигде не трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

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