Рюмочную на ул. Ленинской в Самаре уличили в размещении непристойной рекламы

Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарское УФАС уличило рюмочную на улице Ленина в Самаре в нарушении Закона о рекламе. Реклама, размещенная заведением, оказалась непристойной. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

– На рекламной конструкции питейного заведения была изображена непристойная абстракция человеческой фигуры, употребляющая предположительно алкогольную продукцию. Это является нарушением части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», – рассказали в УФАС Самарской области.

Помимо этого, в тексте значились слова, не существующие в русском языке: «отмечалъ», «превосходныя» и др. А сама непристойная реклама находилась неподалеку от учебного заведения – оно расположено в 250 метрах.

В результате реклама была признана ненадлежащей. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства.

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