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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:35

В Самаре количество вакансий в сфере продаж увеличилось на 52%

Также выросла соискательская активность
Алена ПРОВКИНА
В областной столице увеличилось количество вакансий в сфере продаж

В областной столице увеличилось количество вакансий в сфере продаж

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о росте вакансий в сфере продаж. В областной столице их число увеличилось на 52%.

По информации «Авито Работа», аналитики подвели итоги прошлого года в группе профессий «Продажи». Помимо роста вакансий также возросла соискательская активность на 19%. Чаще всего в продажах ищут сотрудников на полный рабочий день – 46% вакансий, на вакансии со сменным графиком приходится – 47%. Спросом пользуются продавцы-консультанты и кассиры.

Рост объема найма линейного персонала связан с высокой ротацией. Помимо этого, бизнес нуждается в опытных менеджерах и торговых представителях.

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