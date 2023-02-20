Бойцов из Тольятти наградили за спасение раненых при обстреле в Макеевке

Награды отличившимся бойцам вручил глава города Николай Ренц Фото: администрация Тольятти

В понедельник, 20 февраля 2023 года, в Тольятти наградили бойцов 1444 мотострелкового полка, которые попали под обстрел в Макеевке в новогоднюю ночь. Военнослужащих отметили медалями за спасение раненых. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Все мы знаем, что произошло в новогоднюю ночь, каким тяжелым испытаниям подверглись бойцы 44-го полка. В канун Дня защитника Отечества я имею честь вручить награды, которых удостоены наши земляки, - сказал глава Тольятти Николай Ренц.

Мэр вручил медали «За спасение погибавших» рядовым Сергею Остину и Виталию Евсееву. Они помогали сослуживцам, которые пострадали при ударе ВСУ по зданию в Макеевке, где находились российские военные. Старшему сержанту Александру Ульянову и рядовому Руслану Алимбекову вручили медали Суворова. Их отметили за мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества.

По словам Николая Ренца, уроженцы Тольятти служат не только в 44-м, но еще в 43-м и 45-м. Им регулярно отправляют гуманитарную помощь. Очередной конвой из нескольких грузовиков отправится в 45-й полк утром в среду, 22 февраля 2023 года. К празднику он доставит бойцам дополнительное обеспечение, оборудование и посылки из дома. Мэр отметил, что городская администрация продолжит и дальше поддерживать военнослужащих.

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