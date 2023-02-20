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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:52

Мэр Самары поручила взять на контроль расчистку улиц от снега

В ближайшие дни вновь ожидается небольшой снегопад
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас в уборке задействовано 360 уборщиков и 370 единиц техники

Сейчас в уборке задействовано 360 уборщиков и 370 единиц техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 и 22 февраля 2023 года в Самаре ожидается небольшой снегопад. Количество осадков будет небольшим – примерно 3-4 мм. В связи с прогнозом мэр Елена Лапушкина поручила главам районов взять уборку на личный контроль и следить за состоянием подконтрольных им территорий.

– Необходимо регулярно проводить обходы и объезды территорий, дворов, координировать работу, выполняемую УК, ТСЖ, ЖСК. Выход людей и техники должен регулироваться не количеством осадков в тот или иной день, а состоянием проезжей части, тротуаров, придомовых и дворовых территорий, – подчеркнула Елена Лапушкина.

Сегодня в ежедневной уборке задействовано более 360 уборщиков территорий и 370 единиц техники. С территории города уже вывезено 187 тысяч тонн снега.

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