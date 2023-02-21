В Самаре в торговом комплексе прошел любительский турнир по боксу

Фото: предоставлено ТК «Гудок»

В Самаре в ТК «Гудок» в воскресенье, 19 февраля 2023, прошел любительский турнир по боксу «Открытый ринг». Участие в нем приняли дети от 7 лет и взрослые от 18 до 40 лет. Всего состоялось 60 боксерских поединков.

Почетным гостем турнира стал российский боксер-профессионал, чемпион мира среди молодежи по версии WBA, чемпион Европы по версии Всемирной боксерской организации Айк Шахназарян.

Посетители «Гудка» смогли пообщаться с прославленным боксером и сфотографироваться с ним. Кроме того, всех желающих ждали открытая тренировка со звездными гостями из мира бокса, показательные профессиональные бои взрослых спортсменов.

Фотографии турнира можете посмотреть по ссылкам:

1. Дети (7-11 лет) https://vk.com/album-121648470_291454074

2. Юноши (13-17 лет) https://vk.com/album-121648470_291456731

3. Взрослые (18-40 лет) https://vk.com/album-121648470_291459926