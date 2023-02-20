Самара возглавила рейтинг по объему предложений офисов кабинетного типа

В областной столице многие руководители выбирают офисы кабинетного типа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара стала лидером по объему предложений офисов кабинетного типа. Помещения со смешанной планировкой стали более востребованными в период пандемии с 2020 по 2021 год.

По информации «Авито Недвижимость», на конец прошлого года 54,5% от общего числа офисов в стране приходились на закрытые кабинеты. При этом, офисы – опенспейсы составили 31%. Самара занимает 7 место по объему предложений офисов в стране и первое место по объему предложений офисов кабинетного типа.

К 2022 году большие открытые рабочие зоны вновь начали набирать популярность. В «нековидные» времена спрос на рынке формируют ИТ и консалтинговые компании. А также предприятия сферы услуг.

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