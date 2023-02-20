Актриса из Самары сыграла злодейку-вампиршу в сериале на телеканале ТНТ

По словам актрисы, во время съемок ей приходилось летать на тросах. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Актриса из Самары Лукерья Ильяшенко снялась во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы» на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Лукерья снималась более чем в 50 картинах, особую популярность ей принесли такие проекты, как «Онлайф», «Одержимая», «Измены». В сериале «Вампиры средней полосы» она сыграла роль одной из основных антагонистов Агаты.

— В России нет актрисы, которая могла бы сыграть вампира лучше, чем я. Простите, что так нескромно, но у меня просто лицо так скроено, атомы так сложились. А вот носить клыки, да еще и разговаривать в них стало настоящим вызовом, — сказала Лукерья Ильяшенко.

Также актриса из Самары отметила, что в сериале будет много разных трюков, ей даже приходилось летать на тросах. Второй сезон «Вампиров средней полосы» будет доступен для просмотра с 6 марта в 21:00.

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