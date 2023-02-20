«Приходящие друзья» оказывают помощь маломобильным пенсионерам Самары

Новый сервис был запущен два года назад Фото: Евгения ГУСЕВА

«Приходящие друзья» помогают скрасить будни самарским пенсионерам. Новый сервис был запущен в работу в 2021 году и сегодня активно развивается. Его суть проста: на помощь маломобильным гражданам и пенсионерам, как правило, одиноким, приходят волонтеры. Они ходят в аптеку, общаются и помогают в решении бытовых вопросов.

– Порой из-за возрастных изменений представители старшего поколения редко выходят из дома. А наши волонтеры стали для них настоящими друзьями. Проект начался с 5 подопечных и их «приходящих друзей». Сейчас в нем участвуют более 30 подопечных и 27 волонтеров, – рассказал заместитель директора КЦСОН Самарского округа Александр Постников.

Интересно, что в роли «приходящих друзей» выступают серебряные волонтеры. Одна из таких – 83-летняя Лидия Чернова. Она заботится о своей соседке, 90-летней Анне Петруниной, родственники которой живут далеко. Лидия помогает подруге решить насущные проблемы и, конечно, общается. А еще женщины вместе смотрят сериалы и сажают цветы.

Сейчас проект реализуется только в Самаре, но не исключено, что в дальнейшем он получит широкое распространение.

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