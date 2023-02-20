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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:30

Самарцы рассказали, как выглядит их квартира мечты

Эксперты узнали, какие решения желанны в интерьере
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы хотели бы иметь уголок для хобби или работы

Многие самарцы хотели бы иметь уголок для хобби или работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали об интерьере мечты. Многие горожане считают, что их квартиры скучные, а мебель устаревшая.

По информации «Авито Услуги», самарцы, чтобы освежить интерьер, делают перестановку каждые 2-3 года или чаще. Только 17% опрошенных полностью довольны своим интерьером. Однако 34% опрошенных рассказали о нехватке места. 24% респондентов считают, что в их интерьере не достает изюминки. В основном, самарцы довольны цветовым решением в квартирах. Жители хотели бы "озеленить" пространство, добавить в отделку натуральных материалов и сделать яркие акценты в мебели.

Также аналитики установили, что в квартире чаще не хватает пространства женщинам, чем мужчинам. Помимо этого, молодые люди хотели бы иметь свой личный уголок для хобби или работы.

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