Два рекорда России установили в новом легкоатлетическом манеже Самарской области

По итогу соревнований Самарская область завоевала три медали. Фото: правительство Самарской области

В тольяттинском легкоатлетическом манеже установили два национальных рекорда. Это произошло в ходе первенства России и всероссийских соревнований по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет.

— Впервые состязания такого масштаба принимал новый легкоатлетический манеж, построенный в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Лучшие показатели были достигнуты в беге на 60 метров с барьерами у юниорок и в беге на 200 метров у юниоров, — рассказали в правительстве региона.

По итогу соревнований Самарская область завоевала три медали: две золотые и одну бронзовую. Так, спортсмены региона победили в толкании ядра (на 18 м 52 см), в прыжках в высоту (на 2 м 15 см) и в тройном прыжке ( на 12 м 56 см).

Всего в соревнованиях участвовало более 500 спортсменов из 61 региона страны, было разыграно 24 комплекта наград в рамках национального первенства, а также 4 комплекта наград всероссийских соревнований.

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