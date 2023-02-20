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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:56

В мэрии Самары обсудили расчистку улично-дорожной сети от снега в феврале 2023 года

21-22 февраля в город вновь придут осадки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Глава города поручила взять расчистку улиц на контроль

Глава города поручила взять расчистку улиц на контроль

Фото: администрация Самары

Власти Самары обсудили расчистку улиц от снежных завалов. Вопрос был поднят на совещании в понедельник, 20 февраля 2023 года.

– Сейчас подрядчики работают на дорожной сети и тротуарах, продолжают вывозить снег. Претензии и замечания к работе остаются. В основном они касаются прилотковых зон, въездов во дворы и парковочных карманов. Как правило подрядчики устраняют замечания в течение суток, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

За прошедшие дни в городе выпало 20 мм осадков. Службы регулярно работали на улицах и дорогах – в их очистке было задействовано свыше 360 уборщиков и 370 единиц техники. С территории Самары было вывезено 187 тысяч тонн снега.

По данным синоптиков, 21-22 февраля в городе вновь ожидается небольшой снегопад. В связи с этим глава Самары Елена Лапушкина поручила взять уборку на контроль.

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