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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:06

В Самарской области предлагаемые зарплаты выросли более чем на 7 тысяч рублей

Они все равно не догнали общероссийский список
Алена ПРОВКИНА
В областной столице зарплаты выросли

В областной столице зарплаты выросли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о предлагаемых зарплатах в этом году. Эксперты проанализировали вакансии на рынке.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в январе текущего года зарплатные предложения работодателей ПФО выросли более чем на 7 200 рублей, по сравнению с началом 2022 года. На первом месте по зарплатам среди регионов оказалась Республика Башкортостан, где работодатели предлагают на 10 924 рублей больше, чем годом ранее.

В Самарской области средняя зарплата составляет 49 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что средние зарплаты по региону ниже, чем по стране.

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