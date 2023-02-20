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НовостиСпорт20 февраля 2023 12:31

Игорь Осинькин одобрил переход в «Крылья Советов» Александра Зуева

О подписании контракта будет объявлено в ближайшее время
Евгений ЕГОРОВ
Александр Зуев скоро подпишет контракт с "Крыльями Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Александр Зуев скоро подпишет контракт с "Крыльями Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Александр Зуев в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». На данный момент идет согласование трансфера с советом директором самарского футбольного клуба. Об этом сообщил главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

- Что касается моего отношения как главного тренера, я дал свое добро, - цитирует Осинькина Sport24.

По словам наставника самарской команды, необходимость приобретения Зуева обусловлена большим количеством матчей в начале второй части сезона.

- Нам предстоят минимум три матча на Кубок. У нас уехал в аренду крайний полузащитник Липовой, и был период на сборах, когда из-за болячек Ежова и Чирковича мы оставались с одним новичком Гарре. Такой ситуации в клубе быть не должно, - пояснил Игорь Осинькин.