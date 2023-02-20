Производители Самарской области представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»

В регионе прошла ярмарка самарских производителей

В Самарской области самозанятые и индивидуальные предприниматели из разных уголков региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное». Гастромаркет состоялся на площадке центра «Мой бизнес» 17 февраля.

Ярмарка порадовала местных жителей свежей продукцией. Участники представили тепличные овощи, колбасы, мясные деликатесы, фермерские сыры, молочную продукцию, чай из трав Самарской луки, а также квашенную капусты и кондитерские изделия. Меры поддержки предпринимателей разрабатывает и реализует региональное министерство экономического развития, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В течение текущего года производители фермерской продукции и сувениров смогут поучаствовать в нескольких ярмарках, которые организуют центр «Мой бизнес». Все подробности указаны на официальном сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.