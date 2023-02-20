Артем Соколов перейдет из «Крыльев Советов» в клуб из Нижнего Новгорода

Артем Соколов отправится из Самары вверх по Волге в Нижний Новгород. Фото: ПФК "Крылья Советов"

19-летний полузащитник Артем Соколов переходит из самарских «Крыльев Советов» в нижегородский клуб «Пари НН». Там он проведет ближайшие полсезона в аренде, сообщает Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Соколов окажется в «Пари НН» транзитом через московский «Локомотив». Сделка со столичным клубом должна была включать в себя обмен Соколова на Сергея Бабкина, который сейчас находится в «Крыльях» в аренде, но принадлежит «Локомотиву».

Однако, по сведениям источника, Бабкин отказался от полноценного контракта с самарским клубом, так как недоволен количеством игрового времени в «Крыльях». Потому обмен не состоялся, и «Пари НН» арендует Соколова непосредственно у «Крыльев Советов».

Позицию атакующего полузащитника в самарской команде в ближайшее время должен усилить Александр Зуев.