В Самаре жители смогут увидеть более 100 видов оружия на уникальной выставке

Жители смогут посетить уникальную выставку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогут увидеть более 100 видов различного оружия XVII-XIX века. В областной столице откроется выставка в музее имени Алабина.

По информации представителей музея, жители смогут увидеть пистолеты и ружья, сабли, мечи и кинжалы с утонченным декором, выполненных в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня. На выставке также продемонстрируют полную коллекцию оружия из стран Востока, Япония, Китая, Индии, Ирана, Турции и Кавказа.

Выставка откроется 22 февраля и проработает до 28 мая 2023 года. Цена билета для взрослого – 200 рублей, льготный и детский билет – 150 рублей.

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