Новички "Крыльев Советов" 21 февраля встретятся с болельщиками

Встреча с новичками пройдет 21 февраля. Фото: ПФК "Крылья Советов"

21 февраля 2023 года в ТРК "Космопорт" пройдет встреча болельщиков с новичками "Крыльев Советов". С самарцами пообщаются Бенхамин Гарре, Николай Рассказов и Владимир Писарский.

- Все желающие смогут сфотографироваться с игроками «Крыльев», взять у них автографы и просто пообщаться. Также в программе – розыгрыш призов и много всего интересного! - сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".

Встреча пройдет в центральном атриуме торгового центра, начало в 19 часов.

На мероприятии также можно будет купить билеты на матч Кубка России "Крылья Советов" - "Динамо", который пройдет 23 февраля на стадионе "Солидарность Арена".

Еще одним новичком "Крыльев Советов" в ближайшее время должен стать Александр Зуев. Его переход одобрил главный тренер Игорь Осинькин.