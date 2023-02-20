В Самаре службы благоустройства возобновили аварийно-ямочный ремонт дорог

Специалисты приступили к ремонту дорожного полотна. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты служб благоустройства возобновили аварийно-ямочный ремонт дорожного полотна. Ремонтники охватят работами все районы региональной столицы.

По информации городской администрации, сотрудники провели работы на улице Дачной в районе перекрестка с улицей Тухачевского. Специалисты отмечают, что многие дефекты на дорожном полотне связаны с постоянным перепадом температуры и нагрузкой на дорожную сеть. Перед началом работ, локации могу осушить при необходимости, подготовить яму и совершить продувку через компрессы.

План ремонтных работ регулярно корректируют. В первую очередь, в порядок приводят объекты с глубокими ямами.

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