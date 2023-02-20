Губернатор Самарской области обсудил с главой Минприроды РФ реализацию экологических проектов

Глава региона встретился с Александром Козловым. Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. На встрече обсудили вопросы расчистки русел рек и ликвидации накопленного ущерба.

Глава региона отметил, что также во время встречи обсудили вопрос берегоукрепления и улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов. В том числе, для развития села Ширяева. Акватория заросла камышом, а дно сильно заилено, из-за чего площадь открытого пруда сократилась в 3 раза. Дмитрий Азаров обратился к Александру Козлову с вопросом о возможном дополнительном финансировании для расчистки. Также на встрече обсудили ликвидацию накопленного вреда на территории заброшенного химического завода ОАО «Фосфор». После закрытия на участке остался желтый фосфор, которые периодически возгорается и выделяет едкий дым.

Все вопросы взяли на дальнейшую проработку. Губернатор подчеркнул, что часть денег из бюджета страны уже предусмотрена на реализацию проектов в текущем году. Дмитрий Азаров договорился с Александром Козловым о совместной рабочей поездке на территорию региона.

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