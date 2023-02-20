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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:55

В Самаре состоится лекция историка Егора Яковлева 26 февраля

Мероприятие пройдет в ОДО
Алена ПРОВКИНА
В областной столице пройдет историческая лекция

В областной столице пройдет историческая лекция

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре пройдет лекция историка Егора Яковлева «Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка». Встреча состоится 26 февраля в 18:00.

По информации представителей, лекцию проведут в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе». Проект направили на популяризацию истории и традиций страны, а также на сохранение памяти и преемственности поколений. Егор Николаевич Яковлев – один из ведущих историков страны.

Лекция пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова, по адресу улица Шостаковича, 7. Вход будет свободным.

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