В Самаре состоится лекция историка Егора Яковлева 26 февраля

В областной столице пройдет историческая лекция
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре пройдет лекция историка Егора Яковлева «Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка». Встреча состоится 26 февраля в 18:00.
По информации представителей, лекцию проведут в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе». Проект направили на популяризацию истории и традиций страны, а также на сохранение памяти и преемственности поколений. Егор Николаевич Яковлев – один из ведущих историков страны.
Лекция пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова, по адресу улица Шостаковича, 7. Вход будет свободным.
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