Стартовала образовательная программа по исламским финансам

Программа включает в себя актуальные направления. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

В СберУниверситете стартовал очный модуль образовательной программы по исламским финансам, которая была разработана совместно с Центром партнерского финансирования.

Программа включает в себя исламское коммерческое право, банковскую деятельность и страхование, рынок капитала и инструменты, а также бухгалтерский учет для исламских финансовых институтов.

По итогам образовательной программы выпускники получат сертификаты международной образовательной организации в области исламского финансирования Global Islamic Financial Services, а также диплом о повышении квалификации.

Исламские финансы — это часть исламской экосистемы, включающей в себя совокупность экономических отношений, соответствующих нормам исламского права и возникающих в процессе формирования, распределения и использования денежных средств.

Слушателями первого потока стали более 50 руководителей — представители госкомпаний, среднего и крупного бизнеса, сфокусированные на развитии новой отрасли, а также дальнейшей интеграции исламского финансирования в российскую экономику.

- Возросший интерес к данному сектору со стороны государства и регионов говорят о том, что экспертиза и знания по исламскому финансированию будут востребованы на рынке. Все тенденции указывают на возрастающие возможности для бизнеса и населения, которое исповедует определенные этические нормы, - прокомментировал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.