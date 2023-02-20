В Самарской области прокуратура добивается ликвидации опасного аттракциона

Уголовное дело уже передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители пытаются добиться ликвидации опасного аттракциона в детском развлекательном центре. В прошлом году двое детей получили серьезные травмы.

По информации прокуратуры Самарской области, парк находится по адресу: Автозаводское шоссе. Из-за травм детей правоохранители решили добиться закрытия опасного аттракциона, в связи с несоответствием должных технических характеристик. Эксплуатация аттракциона велась с нарушениями требований государственной регистрации и безопасности оборудования для детей.

На данный момент, в отношении директора организации возбудили уголовное дело и передали его в суд. Прокуратура добивается полного реконструирования аттракциона.

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