В Самарской области цифровизация АПК способствует эффективному развитию отрасли

В губернии обсудили развитие национальных проектов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прошло еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили обстановку на территории региона, реализацию национальных проектов, специфику цифровой трансформации деятельности министерства сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин отметил, что за министерством закрепили 4 показателя. В том числе показатели, имеющие цифровой профиль для обращений за получением мер государственной поддержки. При этом, по трем направлениям были перевыполнены планы в прошлом году. Оказалось, доля сельхозпредприятий, которые обращаются за поддержкой через профиль в интернете, достигла 45%. Также планировалось, что процент земельных участков сельскохозяйственных значений, по которым проводили мониторинг, возрос до 93%. Доля полей, сведения о которых направляют в цифровой реестр, составляет 100%.

Благодаря цифровой трансформации услуг, в регионе процесс получения господдержки становится простым и доступным, что влияет на рост показателей развития АПК. Помимо этого, на встрече отдельно обсудили поручения губернатор Дмитрия Азарова, в числе которых строительство павильонов ожидания общественного транспорта.

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