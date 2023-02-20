Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 16:33

В Самарской области цифровизация АПК способствует эффективному развитию отрасли

В регионе прошло еженедельное оперативное совещание
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В губернии обсудили развитие национальных проектов

В губернии обсудили развитие национальных проектов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прошло еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили обстановку на территории региона, реализацию национальных проектов, специфику цифровой трансформации деятельности министерства сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин отметил, что за министерством закрепили 4 показателя. В том числе показатели, имеющие цифровой профиль для обращений за получением мер государственной поддержки. При этом, по трем направлениям были перевыполнены планы в прошлом году. Оказалось, доля сельхозпредприятий, которые обращаются за поддержкой через профиль в интернете, достигла 45%. Также планировалось, что процент земельных участков сельскохозяйственных значений, по которым проводили мониторинг, возрос до 93%. Доля полей, сведения о которых направляют в цифровой реестр, составляет 100%.

Благодаря цифровой трансформации услуг, в регионе процесс получения господдержки становится простым и доступным, что влияет на рост показателей развития АПК. Помимо этого, на встрече отдельно обсудили поручения губернатор Дмитрия Азарова, в числе которых строительство павильонов ожидания общественного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.