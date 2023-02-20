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НовостиОбщество20 февраля 2023 16:58

В Самаре суд обязал администрацию отремонтировать дороги в Куйбышевском районе

В областной столице провели проверку
Алена ПРОВКИНА
Исполнение решения суда взяли на контроль

Исполнение решения суда взяли на контроль

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре правоохранители провели проверку требований соблюдения федерального закона о безопасности дорог в Куйбышевском районе. Сразу на нескольких улицах были выявлены нарушения.

По информации прокуратуры Самарской области, многочисленные нарушения стандартов нашли на улицах: Парниковой, Тамбовской, Лысвенской, Енисейскому переулку, второй Кряжской. На участках имеются просадки и выбоины, которые затрудняют дорожное движение. По фактам нарушений прокурор направил иски в суд.

Суд в полном объеме удовлетворил заявления прокурора. Исполнения решения взяли на контроль.

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