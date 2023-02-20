В Самаре суд обязал администрацию отремонтировать дороги в Куйбышевском районе

Исполнение решения суда взяли на контроль
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре правоохранители провели проверку требований соблюдения федерального закона о безопасности дорог в Куйбышевском районе. Сразу на нескольких улицах были выявлены нарушения.
По информации прокуратуры Самарской области, многочисленные нарушения стандартов нашли на улицах: Парниковой, Тамбовской, Лысвенской, Енисейскому переулку, второй Кряжской. На участках имеются просадки и выбоины, которые затрудняют дорожное движение. По фактам нарушений прокурор направил иски в суд.
Суд в полном объеме удовлетворил заявления прокурора. Исполнения решения взяли на контроль.
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