В Самаре суд обязал администрацию отремонтировать дороги в Куйбышевском районе

Исполнение решения суда взяли на контроль Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре правоохранители провели проверку требований соблюдения федерального закона о безопасности дорог в Куйбышевском районе. Сразу на нескольких улицах были выявлены нарушения.

По информации прокуратуры Самарской области, многочисленные нарушения стандартов нашли на улицах: Парниковой, Тамбовской, Лысвенской, Енисейскому переулку, второй Кряжской. На участках имеются просадки и выбоины, которые затрудняют дорожное движение. По фактам нарушений прокурор направил иски в суд.

Суд в полном объеме удовлетворил заявления прокурора. Исполнения решения взяли на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.