Московский "Спартак" не позволил братьям-близнецам Шитовым воссоединиться в "Крыльях Советов"

Виталий и Владислав Шитовы пока не смогли воссоединиться в "Крыльях Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Московский "Спартак" воспрепятствовал шансу для полузащитника Виталия Шитова воссоединиться в самарских "Крылья Советов" с братом-близнецом Владиславом. Причину футболист озвучил в интервью для "РБ Спорт".

В "Крылья" надо было сначала ехать на просмотр, а «Спартак» не поддерживает такую политику. Я мог уехать только туда, где сразу брали в аренду без просмотра. Конечно, хотелось бы поиграть с братом. Но все еще впереди, - рассказал игрок.

В итоге Виталий оказался в команде "Звезда" из Санкт-Петербурга, тренирует которую экс-защитник "Спартака" и "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров. Это единственный коллектив второй лиги, пробившийся в четвертьфинал Кубка России.

А новички "Крыльев Советов", с которыми контракт нынешней зимой был подписан, встретятся с болельщиками в самарском ТРК "Космопорт" 21 февраля 2023 года.