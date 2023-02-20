В "Крылья Советов" перейдет сын легендарного самарского футболиста

Иван Бобер вернется в систему "Крыльев Советов". Фото: РФС

17-летний Иван Бобер в ближайшее время должен перейти из столичного "Чертаново" в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель главного редактора "СЭ" Максим Алланазаров.

Иван Бобер - сын легендарного самарского футболиста Антона Бобра, который провел за "Крылья Советов" 300 матчей и является автором сумасшедшего гола в ворота голландского АЗ в Кубке УЕФА в 2005 году.

Иван в январе 2023 года приезжал на просмотр в "Крылья".

- Мы знали, что есть такой футболист, он выступал за юношескую сборную России, воспитанник «Крыльев», но в последнее время находился не в системе клуба. Мы хотели с ним познакомиться, посмотреть, оценить. Он проявил себя достаточно хорошо, - комментировал нахождение Ивана на сборе главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин на официальном сайте клуба.