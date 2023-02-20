Футболист "Крыльев Советов" вернется к своему бывшему тренеру в "Химки"

Владимир Хубулов примерит форму подмосковных "Химок". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов остаток сезона 2022/2023 проведет в подмосковных "Химках", которые находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. По сведениям "РБ Спорт", клубы договорились об аренде футболиста.

Хубулов перешел в "Крылья Советов" из "Алании" летом 2022 года. Провел за "Крылья" 13 матчей в РПЛ и 4 - в Кубке России, чаще всего выходя на замену.

"Химки" обозначили интерес к 21-летнему вингеру после того как подмосковную команду возглавил Спартак Гогниев. Под руководством этого тренера Хубулов играл во Владикавказе.

Также 20 февраля стало известно об уходе из "Крыльев Советов" в аренду еще одного молодого атакующего полузащитника. 19-летний Артем Соколов вторую часть сезона проведет в аренде в нижегородском клубе "Пари НН".