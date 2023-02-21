В Самарской области недобросовестные подрядчики украли более 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области правоохранители провели проверку. Сотрудники ведомства осуществили надзор закона при проведении капитального ремонта.

По информации прокуратуры Самарской области, после проверки правоохранители установили хищение денежных средств собственников многоквартирных домов. Материалы направили в органы полиции. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества на сумму более 700 тысяч рублей.

Подрядные организации в срок не исполнили условия договора. Ход исполнения работ взяли на контроль. В отношении подрядчиков также возбуждено 6 дел об административном нарушении.

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