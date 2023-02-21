Памятник русскому педагогу Ушинскому установили возле здания МПГУ

Количество заявлений в педвузы выросло в 1,5 раза в 2022 году по сравнению с 2021-м. Фото: минкульт Самарской области

Во внутреннем дворе Московского педагогического государственного университета установили памятник педагогу и основоположнику научной педагогики в России Константину Ушинскому.

— Открытие памятника приурочено к 200-летию со дня рождения Ушинского и Году педагога и наставника, которые отмечаются в 2023 году, — отметили в минкульте Самарской области.

Константин Ушинский одним из первых сказал о важности роли воспитания, о роли наставничества в профессии учителя. Как отметил министр просвещения, педагогическое направление в вузах является третьем по популярности среди абитуриентов. Количество заявлений в педвузы выросло в 1,5 раза в 2022 году по сравнению с 2021-м.

После торжественной церемонии на расширенном заседании правления Ассоциации развития педагогического образования обсуждалось принятие закона о защите учителей, в котором закрепят особый статус педагога.

Также прошел фестиваль педагогических практик «Идеи К.Д. Ушинского в школе XXI века». В рамках него прошли мастер-классы по каллиграфии и традициям обучения арифметике, а также премьерный показ документального фильма «Константин Ушинский. Отец русской школы».

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