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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:33

В Самаре большинство сотрудников работают лучше, если у них хорошее настроение

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Самарцы лучше работаю в хорошем настроении

Самарцы лучше работаю в хорошем настроении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 7 из 10 местных жителей лучше работают в хорошем настроении. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, ученые из университета Аризоны отметили, что люди в плохом настроении более внимательны и склонны к аналитике. Самарцы же наоборот подчеркивают, что лучше работают в хорошем расположении духа. Затруднились дать ответ каждый десятый опрошенный.

Тех, кто работает в хорошем настроении, больше среди жителей с доходом выше 80 тысяч рублей. Только 2 из 100 респондента заявили, что лучше трудятся в плохом настроении.

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