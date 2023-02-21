Аварийно-ямочный ремонт 8 тысяч кв. м дорог планируется сделать в Самаре до конца апреля

По мере улучшения погодных условий, темпы работ возрастают. Фото: администрация Самары

В Самаре возобновили аварийно-ямочный ремонт дорожного покрытия. Так, на конец февраля и весну запланированы работы на 8 тысячах кв. м.

— Уже выполнен ремонт на площади 271 кв. м. В этом году аварийно-ямочный ремонт в городе стартовал в конце прошлой недели. По мере улучшения погодных условий, темпы работ возрастают, — рассказали в администрации Самары.

Предполагается, что работы по аварийно-ямочному ремонту выполнят до конца апреля. Специалисты уже трудились на улице Дачной в районе перекрестка с улицей Тухачевского, улице Урицкого. Подрядчики МП «Благоустройство», ООО «Экомед» и ООО «Конор» охватят ремонтом все районы областного центра.

В первую очередь, в порядок приводят глубокие ямы с острыми краями, места с наиболее напряженным трафиком и маршрутам общественного транспорта. Основные виды ремонта дорог на городских улицах начнутся при улучшении погодных условий.

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