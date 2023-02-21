В Самарской области рассказали о самой популярной вакансии

Многие горожане хотят работать удаленно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты провели исследование и выяснили, какая вакансия стала самой популярной в областной столице. На одно место сразу претендуют 7 тысяч человек.

По информации службы исследований hh.ru, три года назад большее количество откликов поступало на вакансии: продавец, менеджер, оператор, консультант. По итогам 2022 года стала более популярной удаленная занятость. Из 15 самых востребованных вакансий только 4 – без удаленного формата. На первом месте – «модератор объявлений», на нее откликнулись 7,1 тысяч человек из региона.

На втором месте менеджер, отвечающий на сообщения в чате, на третьем месте – сотрудник склада, на четвертом – оператор ПК.

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