Дипломы Самарского университета об инженерно-техническом образовании признали в Египте

Сейчас в Самарском университете учатся 69 граждан Египта. Фото: пресс-служба университета

Самарский национальный исследовательский университет им. Королева вошел в список российских вузов, чьи дипломы о высшем образовании признаны в Арабской республике.

— Перечень опубликовал высший совет ректоров университетов министерства образования Египта. Самарский университет включен в число 20-ти вузов России, чьи дипломы признаны в категории инженерно-техническое образование, и в число 15-ти вузов по гуманитарным направлениям, — рассказали в пресс-службе университета.

Университеты и институты России представлены в четырех категориях: медицинское образование, инженерно-техническое образование, образование в области информационных систем и технологий и образование в сфере искусства. Также в список российских вузов вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана, Томский политех, Санкт-Петербургский политех.

Дипломы Самарского университета также официально включены в списки о высшем образовании Туркменистана. То есть молодые люди из этих стран в первую очередь будут рассматриваться для получения диплома. Сейчас в Самарском университете учатся 69 граждан Египта и 147 – Туркменистана.

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