В Самарской области женщина ударила ножом в живот своего мужа за многочисленные оскорбления

Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти в ходе ссоры на бытовой почве женщина нанесла ножевое ранение своему супругу. Мужчина ее неоднократно оскорблял.

— В начале февраля этого года поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 46-летнего местного жителя из квартиры дома на бульваре Буденного с колото-резанной раной, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что виновницей является ранее не судимая 44-летняя жена мужчины. Супруги вместе пили алкоголь, а затем между ними произошел конфликт. В ходе него мужчина неоднократно оскорблял женщину, поэтому она ударила его ножом в живот.

Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред. Из квартиры были изъяты окровавленные нож и одежда. В настоящее время возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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