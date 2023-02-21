В Самаре сотрудники полиции раскрыли 27 преступлений в период рейдов

Правоохранители провели проверку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции провели оперативно-профилактические мероприятия. В областной столице пресекли и раскрыли сразу несколько преступлений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в мероприятиях приняли участие более 1400 правоохранителей. Сотрудники полиции раскрыли 27 преступлений, в том числе 8, которые ранее уже были совершены. Помимо этого, полицейские установили местонахождение 17 граждан, 7 из которые были в федеральном розыске.

Также специалисты выявили и пресекли 660 административных преступлений. Специализированные группы проверили судимых жителей города. В рамках мероприятий изъяли из незаконного оборота более 3300 литров алкоголя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.