В Самарской области женщина под предлогом проверки квитанций обокрала пенсионерку

Пенсионерка сразу обнаружила пропажу кошелка и попыталась догнать обманщицу, но не смогла.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти у 74-летней пенсионерки из квартиры похитили кошелек с 7 тысячами рублей. Накануне к ней под предлогом проверки квитанций по оплате услуг ЖКЖ приходила молодая женщина.
— «Проверяющая» сообщила, что пожилой женщине полагается компенсация за коммунальные услуги и попросила разменять 5 тысяч рублей. Пока пенсионерка ходила за разменом в соседнюю комнату, воровка взяла с тумбочки в прихожей кошелек и выбежала из квартиры, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионерка сразу обнаружила пропажу кошелка и попыталась догнать обманщицу, но не смогла. Полицейские задержали ранее не судимую 34-летнюю жительница Центрального района. В ходе обыска у нее был обнаружен похищенный кошелек с бонусными картами, а деньги женщина уже успела потратить на собственные нужды.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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