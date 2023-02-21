Самару сковали пробки из-за метели утром 21 февраля 2023 года

В областной столице снегопад. Фото: Евгений Щекин

В Самаре специалисты сообщили о неустойчивом характере погоды. Из-за снежной бури на автодорогах серьезные пробки.

Ранним утром во вторник, 21 февраля 2023 года, город сковали 9-балльные пробки. Специалисты отмечают, что помимо метели, в областной столице ожидается сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие водителей. Синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщили, по всему региону отслеживается влияние фронтальных разделов очередного североатлантического вихря.

Автолюбителям следует быть более внимательными. Метеочувствительным гражданам необходимо позаботиться о своем здоровье.

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