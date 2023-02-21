Власти Самары рассказали о причинах ям на дорогах и их ремонте в условиях мороза и снега

Для работ используется литая асфальтобетонная смесь. Фото: администрация Самары

В администрации Самары назвали причины ям на дорогах и рассказали, почему их ремонтируют в снег на морозе.

— Локальные дефекты связаны с постоянными перепадами температур и с эксплуатационными нагрузками на улично-дорожную сеть. Аварийно-ямочный ремонт является единственным видом сезонного ремонта, который возможен в установившихся погодных условиях, — объяснили в мэрии.

Для работ используется литая асфальтобетонная смесь, температура которой может составлять до +250 градусов Цельсия. Преимуществом является выпаривание всей жидкости из заливаемой выбоины. Литая смесь разогревает покрытие и обладает достаточной прочностью, чтобы продержаться до 1 года.

Именно поэтому отрицательные температуры воздуха и относительно сырая погода не являются помехами. Перед заливкой рабочие обрубают края ямы и совершают продувку через компрессы, тем самым избавляя локацию от влаги и выдувая всю грязь. В Самаре на конец февраля и весну запланированы работы на 8 тысячах кв. м.

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