КНПЗ подарил более сотни книг воспитанникам самарской школы-интерната № 4

Библиотеку учреждения пополнили книги с картинками, комиксы и красочные журналы / Фото: АО «КНПЗ»

Самарская школа-интернат № 4, где учатся ребята с ОВЗ, получила более сотни новых книг. Яркие и интересные издания воспитанникам учреждения в рамках Дня книгодарения передали работники Куйбышевского НПЗ.

Среди воспитанников интерната — 264 мальчиков и девочек со всей Самарской области. У большинства из них имеются нарушения слуха. Ребята очень любят книги с картинками — красочные журналы, сказки, стихи, комиксы. Именно эту литературу постарались подобрать для ребят сотрудники завода.

Отметим, работники предприятия уже несколько лет поддерживают благотворительную акцию. Они приобретают яркие издания в магазинах или приносят книги из дома. Участвуют заводчане и в других благотворительных инициативах. Среди них: помощь старикам; семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также экологические акции.

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