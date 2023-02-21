В Советском районе Самары загорелся гараж с иномарками 20 февраля 2023 года

На месте происшествия работали 9 единиц техники и 36 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера поздним вечером, 20 февраля, произошел пожар в Советском районе Самары. Там горел гараж с двумя иномарками и мотоциклом.

— Сообщение о возгорании поступило дежурному в 20:41. По адресу Заводское шоссе, д. 2, стр. 2 огонь охватил гараж, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Площадь пожара составила 75 кв. м. Внутри гаража находились автомобили «Хендай» и «Фольксваген», а также мотоцикл «Кавасаки». Все транспортные средства также были в огне.

На месте происшествия работали 9 единиц техники и 36 человек. В 21:50 пожар был локализирован, а в 22:09 его удалось ликвидировать. В настоящий момент причины возгорания не уточняются. Их предстоит установить специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.