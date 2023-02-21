В Самарской области женщина складировала мусор в квартире и «разводила» тараканов

Женщину обязали исправить нарушения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Автозаводском районе города Тольятти Самарской области местная жительница начала складировать мусор у себя в квартире. Нарушительница «разводила» тараканов и мух.
По информации ГУФССП России по Самарской области, женщина осложняла жизнь соседям и не реагировала на просьбы. В ее квартире отсутствовали двери и розетки, также были повреждены полы и стены, а санузел неисправен. Заявление подали в суд, женщину обязали привести квартиру в нормативное состояние.
Аргументы и решение суда не побудили нарушительницу исправить дефекты. С женщины взыскали 5 тысяч рублей и предупредили об административной ответственности. Должница убрала мусор и провела дезинфекцию.
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